داعش يقتل صيادا ويصيب آخر في قضاء الدور

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بمقتل صياد وإصابة آخر بإطلاق نار من قبل عناصر "داعش" بمنطقة الزلاية التابعة لقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. وقالت الخلية، إن "مدنياً استشهد وأصيب آخر، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية على الصيادين المتواجدين لصيد الأسماك على ضفاف نهر دجلة في منطقة الزلاية التابعة لقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".



وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".



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