بالصور.. ذوو المهن الصحية يتظاهرون في ساحة الساعة

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تظاهر العشرات من ذوي المهن الصحية، الثلاثاء، في ساحة الساعة وسط الديوانية.
وقال مرسل الخليج 365، ان العشرات من ذوي المهن الصحية خرجوا اليوم الثلاثاء، بتظاهرة في ساحة الساعة وسط الديوانية.
واضاف ان ذلك جاء لاسناد المعتصمين في الساحة وتاييدا لمطالبهم.
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