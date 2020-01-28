الصين تعطل الدراسة وتوصي مواطنيها بإرجاء سفرهم للخارج

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، مذكرة بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، حسبما نقلت "فرانس برس".من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن طوكيو سترسل الثلاثاء، طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها.

وأضاف توشيميتسو موتيجي في مؤتمر صحفي: "الجانب الصيني أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر".

وأوضح أن "الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم (الثلاثاء) وستنقل مواد مساعدات مثل أقنعة وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك".

كما أرجأت السلطات الصينية، الثلاثاء، إلى أجل غير مسمى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ارتفعت حصيلته إلى 106 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.



وأعلنت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية أن موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدد لاحقا، علما بأن التلامذة والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حاليا في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وجاء في البيان "يجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة تأجيل موعد بدء فصل الربيع".

أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية "فسيتم تحديده من قبل السلطات التعليمية المحلية" بالاتفاق مع الحكومة المركزية، ما يعني تحديد كل حالة على حدة، بحسب التعميم.

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وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس "بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا "الجديد إلى 106 في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وذكرت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجد 2019"، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصا جديدا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106.

وأضافت: "انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 4 آلاف حالة".

كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.

