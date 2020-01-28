محتجون يغلقون عدداً من الدوائر الحكومية في الديوانية

أفاد مراسل الخليج 365، الثلاثاء، بأن محتجين أغلقوا عدداً من الدوائر الحكومية في الديوانية. وقال مراسلنا، إن محتجين في محافظة الديوانية أغلقوا عدداً من الدوائر الحكومية. وأضاف، أن المحتجين سمحوا فقط للدوائر الخدمية والمصارف والرعاية والتقاعد والتنفيذ والصحة بالدوام.



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