مقتل 12 في هجوم لطالبان على مركز شرطة شمالي أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، الثلاثاء، مقتل 12 من أفراد الشرطة على الأقل، في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الإرهابية على مركز للشرطة بإقليم بغلان شمالي البلاد.

وبحسب ما ذكره سامي الدين نظير، العضو في مجلس الإقليم، أصيب 6 آخرون في الهجوم الذي وقع ليلا في مدينة بول خمري عاصمة بغلان.

كما أكد أسد الله شهباز، النائب البرلماني عن بغلان، مقتل 12 على الأقل من أفراد الشرطة.

وقال ذبيح الله مجاهد، وهو متحدث باسم الحركة إن عناصر طالبان قتلوا 17 من أفراد الشرطة في الهجوم، كما احتجزوا رهينة.

وكانت طالبان هاجمت في سبتمبر/أيلول الماضي، بول خمري، في محاولة منها لاجتياحها، ثم طردتها قوات الأمن من المدينة بعد أيام.

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وبغلان كان يعد من أكثر الأقاليم اضطرابا في أفغانستان العام الماضي.





ويشهد شمالي البلاد بعضا من أعنف الاشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية، ما أسفر عن مقتل المئات في الجانبين خلال العام الماضي.

ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من 2019.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من 2018.