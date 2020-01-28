اليابان تجلي رعاياها من ووهان الصينية مركز انتشار "كورونا الجديد"

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الثلاثاء، أن طوكيو سترسل طائرة لإجلاء نحو 200 من رعاياها في مدينة ووهان التي تقع وسط الصين وتشكل بؤرة لفيروس كورونا الجديد.

وقال توشيميتسو موتيجي للصحفيين: أنجزنا الترتيبات والجانب الصيني أبلغنا بأنه مستعد الآن لاستقبال الرحلة.

وأوضح أن الترتيبات اكتملت لتأمين عملية النقل إلى المطار.

وأضاف وزير الخارجية الياباني أن الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم الثلاثاء وستنقل مواد مساعدات مثل أقنعة وملابس واقية للصينيين واليابانيين كذلك.

وأشار إلى أن نحو 200 شخص سيستقلون هذه الطائرة من أصل 650 يابانيا أبدوا رغبتهم في الرحيل.

وشدد موتيجي على أن بلاده ستواصل تنسيق الجهود مع الحكومة الصينية ووكالات مختصة، بما في ذلك لتأمين عمليات النقل البري، ليتمكن كل اليابانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

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ويتوقع أن تصل الرحلة إلى اليابان صباح الأربعاء، وعلى متنها مسؤولون في قطاع الصحة لمراقبة أوضاع الركاب، لكن السلطات لا تنوي وضع هؤلاء في الحجر الصحي.

وذكر مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، لوكالة فرانس برس: "سنرسل نحو 4 أشخاص في كل طائرة بينهم طبيب ومسؤول عن الحجر الصحي وممرضة"، والذين تبدو عليهم أعراض مثل الحمى سينقلون إلى المستشفى مباشرة عند وصولهم.

"ووهان" هي عاصمة مقاطعة هوبي الواقعة وسط المناطق الصينية النائية عند تقاطع نهري اليانغستي وهانجيانغ، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي وأكبر مدن الصين الوسطى من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها مليونا ونصف المليون نسمة.

وكشفت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" إلى 106 أشخاص، وإصابة 1300 حالة جديدة بالفيروس الفتّاك.

كما أكدت الصين في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار الفيروس.

وتم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.