الرئيس الصيني يدعو لوحدة الشعب في المعركة ضد "كورونا الجديد"

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج بضرورة اعتماد بلاده على الصينيين وتوحيدهم للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

ودعا الرئيس "شي"، في توجيهات لمنظمات الحزب الشيوعي الصيني، إلى توحيد الشعب في تطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية بشكل حازم.

ويتولى شي جين بينج موقع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية المركزية.

ونبه إلى ضرورة وضع مصالح الشعب الصيني في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته، بحسب وكالة شينخوا.

وحث الصينيين على "البقاء متحدين واتخاذ تدابير علمية هادفة في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها لكي تبقى راية الحزب الشيوعي خفّاقة في خط المواجهة في ساحة المعركة"، على حد تعبيره.

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وتابع: "مسؤولو الحزب سيُختبرون في هذه المعركة الشاقة".

وطالب لجان "الشيوعي الصيني" بتشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين على الخروج والقتال بشجاعة في المعركة ليروا أنهم قادرون على اجتياز الاختبارات من خلال عملهم الصلب.

وكانت بكين قد دعت، الثلاثاء، الصينيين إلى تأجيل السفر خارج البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 106 أشخاص.

وكان الفيروس، ومنشؤه مدينة ووهان بوسط الصين، قد تسبب في إصابة 1300 حالة جديدة بالفيروس الفتّاك.

وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار الفيروس.