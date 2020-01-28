سيؤول تعزل 92 جنديا لمنع تفشي "كورونا الجديد"

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن السلطات العسكرية عزلت نحو 90 جنديا، زاروا مؤخرا الصين ضمن جهود منع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الخطوة تأتي في ظل مخاوف من تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.



ويشار إلى أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في سيؤول.

وقالت الوزارة إن نحو 150 جنديا زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية، وجرى عزل نحو 92 جنديا في منازلهم أو أماكن منفصلة في قواعدهم العسكرية، حيث إنهم قد يكونوا في فترة حضانة الفيروس.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون سو، أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة مشتبه بها في صفوف الجيش حتى الآن. ولكننا نقوم بعدة إجراءات كخطوات احترازية.

ونقلت وسائل إعلام محلية صينية، عن السلطات الصحية القول إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين ارتفع إلى 106، كما تم تسجيل نحو 1300 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأبلغت السلطات عن 24 حالة وفاة في إقليم خوبي، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وواحدة في العاصمة الصينية بكين.

ودعت الصين، الثلاثاء، المواطنين إلى تأجيل السفر خارج البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبالإضافة إلى كوريا الجنوبية تم تسجيل حالات إصابة في كل من تايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.