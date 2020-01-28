الصين تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر خارج البلاد بسبب "كورونا الجديد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دعت الصين، الثلاثاء، المواطنين إلى تأجيل السفر خارج البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.



يأتي ذلك بعد إعلان السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 106 أشخاص.

وتسبب الفيروس، ومنشؤه مدينة ووهان بوسط الصين، في وفاة 80 شخصا بالصين.

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وذكرت السلطات أنه تم تسجيل نحو 1300 حالة إصابة جديدة بالفيروس الفتاك.

وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار الفيروس.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

وقالت الوزارة إن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا/نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا