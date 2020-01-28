مراقبون "لليمن العربي": غيرة قطر سبب أزمتها وعزلتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أكد مراقبون حضارم، إن الأزمة التي تمر بها الدوحة؛ ناجمة عن غيرة مصحوبة بحقد على بعض دول الخليج لتحقيق مآرب سياسية.



وأضاف المراقبون في حديث مع "الخليج 365" أن دولة قطر التي تصنف من ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز على مستوى العالم، سخرت إمكانياتها وقوة واقتصادها لخطف الأضواء، مشيرا إلى أن مساحة دولة قطر لا تتجاوز أكثر من رقعة جغرافية في بعض الدول.

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وتابع المراقبون أن الحرب في اليمن التي تدخلت فيها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ جعلت منهما دولتين معروفتين للعالم بوقوفها في وجه الارهاب والمد الإيراني في المنطقة.

وأكد المراقبون أن حماقة نظام الدوحة وغيرته من السعودية والإمارات، تسبب في إدخال البلاد في دوامة صراع من أجل إيصال رسالة للعالم أن هناك دولة تدعى قطر، وأنها موجودة على الأرض؛ وذلك على حساب اقتصادها.

وعلى صعيد التراشق السياسي بين نظام طهران وواشنطن، اكد المراقبون أن مصالح كلا البلدين تصب في إدخال المنطقة في أتون صراع لا ينتهي.

وحول عملية تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وصف المراقبون هذه العملية بإنها محاولة لإضفاء بعض الجدية على توتر العلاقات الإيرانية الأمريكية لتعتيم الصورة للعالم فحسب .. متسائلين بالقول "ماذا فعلت إيران بعد واقعة اغتيال سليماني؟ وماذا في استطاعتها أن تفعله مستقبلا؟" .