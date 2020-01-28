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طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً في شارع بمدينة معشور المحاذية للعراق

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً في شارع بمدينة معشور المحاذية للعراق

الخليج 365 - متابعات

خرجت طائرة ركاب إيرانية، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

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وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

 

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدار على حاشية المدرج في شارع مدينة معشور المحاذية للعراق، دون وقوع أي إصابات بين الركاب

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