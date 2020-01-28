خارجية تركيا: نوصي مواطنينا بعدم السفر إلى الصين ما لم يكن هناك ضرورة بسبب تفشي "كورونا"

لفتت ​وزارة الخارجية التركية​ إلى أنّ "فيروس "كورونا" المستجد المتفشّي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي ​الصين​ية، الّذي يسبّب الالتهاب الرئوي، بلغ مستوى تهديد الصحة العامة على الصعيد الوطني للبلاد".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات المرتبطة بتفشّي فيروس "كورونا" يميل إلى الزيادة، ونوصي مواطنينا بشدّة بعدم السفر إلى الصين ما لم يكن هناك ضرورة، والابتعاد عن المناطق الّتي انتشر فيها الفيروس وعلى رأسها مقاطعة هوبي في الحال السفر إليها".

وحثّت الخارجية، المواطنين الأتراك المقيمين في الصين أو المضطرين للسفر إلى المناطق الأُخرى منها، على "اتخاذ أقصى التدابير الصحيّة، ومتابعة تحذيرات وبيانات السفارة في بكين والقنصليات العامة في ​هونغ كونغ​ و​شنغهاي​ وقوانغتشو، و​السلطات الصينية​ و​منظمة الصحة العالمية​".