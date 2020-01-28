وزارة الصحة الموريتانية: لم نسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ الموريتانية أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مشيرة الى أنها وضعت شبكة ​اتصال​ يومية تربط بين كافة ​المستشفيات​ والنقاط الصحية لتبادل المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي.

ولفتت الوزراة في بيان إلى أنها فور علمها بانتشار المرض شكلت خلية متعددة الجهات لمتابعة التطورات المرتبطة بالأمر، واقتراح الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتأمين البلاد من دخول مشتبه بهم ومراقبة الوضع على الأرض، موضحة أن الخلية تقوم على مدار ​الساعة​ بإعداد ​تقرير​ يومي عن الحالة الصحية، ومراقبة المعابر الحدودية، كما تم وضع كاميرات حرارية للكشف عن المرض في كل من مطار نواكشوط الدولي ومطار نواذيبو الدولي، فضلا عن المعبر البري مع المملكة المغربية فيما سيتم وضع أخرى في روصو.