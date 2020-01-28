سلطات كوريا الشمالية تضع تدابير عاجلة لمنع دخول فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية أن السلطات الصحية تتخذ خطوات عاجلة لوضع التدابير الوقائية من فيروس كورونا، مشيرة الى أن المسؤولين بوزارة الصحة يضعون الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي في الحدود والموانئ والمطارات ويبذلون جهودهم لوضع التدابير من أجل تجنب دخول الفيروس إلى البلاد، كما يخططون لإجراء المراقبة الطبية على المواطنين الكوريين الشماليين القادمين من الخارج وعزل المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وأشارت إلى أنه يتم وضع التدابير الشاملة للحجر الصحي لتجنب دخول فيروس كورونا الجديد إلى كوريا الشمالية مدعوما بالجهود المبذولة من المسؤولين عن القطاع الصحي، مما يلمح إلى أنه لا توجد حالة إصابة مؤكدة بالفيروس هناك حتى الآن.
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