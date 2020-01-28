تبنّت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، الهجوم الّذي استهدف يوم الأحد معسكرًا للقوات الماليّة في سوكولو وأوقع 20 قتيلًا.
ويأتي التبنّي غداة إعلان الجيش المالي أنّ "معسكر سوكولو القريب من الحدود الموريتانية، تعرّض لهجوم أوقع 20 قتيلًا وخمسة جرحى، بالإضافة إلى أربعة قتلى في صفوف العدو".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت في أيلول الماضي، هذه الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر جماعة تابعة لتنظيم "القاعدة" تبنت هجوما أوقع 20 قتيلا في مالي الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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