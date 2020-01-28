خارجية اليابان: سنرسل طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعايانا من ووهان مركز انتشار فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيجي، أنّ "​طوكيو​ سترسل اليوم الثلثاء طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها من هذه مدينة ووهان"، الّتي تقع في وسط ​الصين​ وتشكّل بؤرة لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا أنجزنا الرتيبات والجانب الصيني أبلغنا أنّه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر، والترتيبات جرت لتأمين عمليّة النقل إلى المطار"، لافتًا إلى "أنّنا سننقل في الرحلة مواد مساعدات مثل أقنعه وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك". وبيّن أنّ "نحو مئتي شخص سيستقلون هذه الطائرة من أصل 650 يابانيًّا أبدوا رغبتهم في الرحيل".

وأكّد موتيجي "أنّنا سنواصل تنسيق الجهود مع ​الحكومة الصينية​ ووكالات مختصّة، بما في ذلك لتأمين عمليّات ​النقل البري​، ليتمكّن كلّ اليابانيّين الراغبين في العودة إلى بلدهم من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن".