دياب كلف المعنيين بالتحقيق في انهيار مبنى الأشرفية

تابع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ موضوع ​انهيار مبنى​ مرهج في ​الأشرفية​ حتى ساعات الفجر الأولى للتأكد من عدم وقوع ​ضحايا​ وسلامة القاطنين. وأجرى سلسلة اتصالات بوزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ الذي كلف بدوره ​الأجهزة الأمنية​ المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة ومعاينة أسباب انهيار المبنى وتحديد المسؤوليات. كما اتصل برئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ لمعرفة حجم الأضرار بالتفصيل طالبا منه إجراء مسح شامل عن الأضرار لإجراء المتقضى. إضغط للمزيد

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