كنعان: اقرار الموازنة هو بمثابة "كبح عجلات السقوط في الهاوية"

أوضح رئيس لجنة المال و​الموازنة​ ​ابراهيم كنعان​ أنّ الموازنة التي يبلغ حجمها 19000 مليار ليرة كان عجزها يناهز الصفر% قبل أن يفرض عجز الإيرادات في مرحلة ما بعد 17 تشرين إعادة رفع مستوى ​العجز​ إلى نسبة 6,5%، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ ​لجنة المال والموازنة​ أعادت تخفيض أرقام الموازنة 1000 مليار ليرة عما كانت واردة أساساً من ​الحكومة​ وهذه التخفيضات ستشمل الجمعيات والمجالس والتجهيزات ضمن إطار سلة الإصلاحات التي يطالب بها ​المجتمع الدولي​.

وأشار كنعان في تصريح له، إلى أنّ الموازنة التي أقرت بالأمس لحظت في مضمونها بعض البنود الواردة في ورقة الإصلاحات التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة لا سيما لناحية تخفيض الإنفاق وإلغاء بعض المؤسسات وإخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة، وتحويل عائدات ​الخلوي​ إلى الخزينة العامة، مشدداً على أن إقرار الموازنة هو بمثابة "كبح عجلات السقوط في الهاوية".