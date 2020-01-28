فادي الجميل: على الحكومة ان تعطي الثقة للمجتمع الدولي لتعزيز درجة الائتمانية للبنان

لفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل إلى إن هناك 195 الف عائلة مرتبطة بالصناعة، واكد ان خطة ماكينزي اعابت على الحكومات السابقة انها لم تهتم بالقطاعات الانتاجية من الزراعة والصناعة وغيرها.
واوضح الجميل في حديث تلفزيوني، ان الدخل الاقتصادي اللبناني صغير جدا، ونحن نعمل للمساهمة ببقاء الشباب اللبناني في لبنان. ولفت الى ان ارتفاع معدل الفوائد غير مقبول على الاطلاق، ويجب ان يكون هناك حكومة تعطي الثقة للمجتمع الدولي لتعزيز درجة الائتمانية للبنان.
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