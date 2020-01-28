فادي الجميل: على الحكومة ان تعطي الثقة للمجتمع الدولي لتعزيز درجة الائتمانية للبنان

لفت رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ إلى إن هناك 195 الف عائلة مرتبطة ب​الصناعة​، واكد ان خطة ماكينزي اعابت على الحكومات السابقة انها لم تهتم بالقطاعات الانتاجية من ​الزراعة​ والصناعة وغيرها.

واوضح الجميل في حديث تلفزيوني، ان الدخل الاقتصادي ال​لبنان​ي صغير جدا، ونحن نعمل للمساهمة ببقاء ​الشباب اللبناني​ في لبنان. ولفت الى ان ارتفاع معدل الفوائد غير مقبول على الاطلاق، ويجب ان يكون هناك ​حكومة​ تعطي الثقة للمجتمع الدولي لتعزيز درجة الائتمانية للبنان.