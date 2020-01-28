بدء رفع انقاض مبنى الأشرفية لإعادة فتح الطريق

حضرت ورش الهندسة في بلدية بيروت للعمل على رفع أنقاض المبنى القديم الذي إنهار في شارع سليم بسترس في الاشرفية، والذي أدى ركامه الى إغلاق الشارع وإلى تحطم عدد من السيارات المركونة أمامه، من دون وقوع ضحايا.
وحضرت إلى المكان عناصر قوى الامن الداخلي وفوج إطفاء بيروت الذين حرصوا على تأمين السلامة العامة في المكان بسبب وجود قوارير غاز في الفرن الكائن في الطابق الأرضي منعا لانفجارها.
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