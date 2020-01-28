بدء رفع انقاض مبنى الأشرفية لإعادة فتح الطريق

حضرت ورش الهندسة في ​بلدية بيروت​ للعمل على رفع أنقاض المبنى القديم الذي إنهار في شارع سليم بسترس في ​الاشرفية​، والذي أدى ركامه الى إغلاق الشارع وإلى تحطم عدد من السيارات المركونة أمامه، من دون وقوع ​ضحايا​.

وحضرت إلى المكان عناصر ​قوى الامن الداخلي​ و​فوج إطفاء بيروت​ الذين حرصوا على تأمين ​السلامة العامة​ في المكان بسبب وجود قوارير غاز في الفرن الكائن في الطابق الأرضي منعا لانفجارها.