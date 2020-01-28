مقتل طيارين اثنين في تحطم مقاتلة بولاية أم البواقق في الجزائر

قتل طياران في سقوط ​طائرة​ عسكرية بولاية أم البواقي شرق العاصمة ​الجزائر​، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية فجر الثلاثاء.

وأفادت قناة "​النهار​" الجزائرية، بأن الطائرة سقطت في بلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي، مساء الإثنين، وأن طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين الأول برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول قتلا في الحادث.

ونقلت القناة، عن مصادر محلية، إن الطائرة المنكوبة روسية الصنع وهي من نوع "سوخوي سو 30"، فيما لم يُعرف سبب وقع الحادث على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن صوت ​انفجار​ الطائرة واحتراقها كليا أحدثا هلعا في أوساط السكان بالمنطقة.

​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ من جانبه عزى عائلتي الطيارين. وقال "أعزي نفسي وأعزي عائلتي الطيارين ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي".