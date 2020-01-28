مأساة كوبي براينت.. كشف تفاصيل "اللحظات الأخيرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كوبي براينت وابنته جيانا

وتضع السلطات ضمن العوامل التي قد تكون أدت لوقوع الحادث الضباب الكثيف في المنطقة، حيث من المنتظر أن تقول كلمة الفصل في هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة، حسبما أعلنت مصادر.

وكانت الطائرة، من طراز (سيكورسكي إس-76)، تعمل بشكل صحيح تماما حتى صباح الأحد قبل أن تصطدم بأحد المنحدرات في كالاباساس بولاية كاليفورنيا، التي تبعد نحو 50 كلم غربي لوس أنجلوس.

وحصل قائد الطائرة الهليكوبتر "المنكوبة" على تصريح بالطيران تبعا لقواعد الطيران المرئية الخاصة، وذلك وفقا لمحادثة بينه وبين برج مراقبة المرور الجوي، وأحدثت صدى واسعا بين وسائل إعلام أميركية عديدة.

وفي آخر لحظات المحادثة، طلب قائد الطائرة "متابعة الرحلة"، وهي الخدمة التي يتواصل بمقتضاها المراقبون بشكل دوري مع المروحية بسبب الأحول الجوية السيئة، قبل أن ينقطع الاتصال فيما بعد.

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وقال شاهد عيان على الحادث، ويدعى جيري كوشاريان، في تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض غير معتاد وقت الاصطدام، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث انفجار قوي وكرة هائلة من النيران.

وأكد الشاهد "كان يبدو أن هناك مشكلة، والطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية. شاهدتها تسقط، ولكن كان من الصعب تمييز الأمر بسبب الضباب الكثيف. من الصعب أن ينجو أحد من حادث مثل هذا".

وتتولى حاليا العديد من الجهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث أبرزها إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل، بالإضافة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وشرطة لوس أنجلوس، بالتعاون مع شركة سيكورسكي المصنعة للطائرة.