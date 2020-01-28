مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي أسقطت بأفغانستان عسكرية تابعة للولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Almasryalyoum

أكد مسؤولون أمريكيون، أن الطائرة التي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في أفغانستان، عسكرية وتتبع للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة «طالبان» المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.

من جانبه، امتنع البنتاجون، حسب الوكالة، عن تقديم أي تعليق رسمي على الحادث في ظل إعلان حركة «طالبان».