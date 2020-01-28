ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد بالصين إلى 106 أشخاص

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 106، كما تمَّ تسجيل نحو 1300 حالة إصابة جديدة بالفيروس الفتَّاك، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية صينية نقلًا عن السلطات الصحية.
وأبلغت السلطات عن 24 حالة وفاة في إقليم خوبي؛ حيث تمَّ اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر، وواحدة في العاصمة الصينية بكين.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن 81 حالة وفاة، وبإضافة الحالات الجديدة يرتفع الإجمالي إلى 106. حسب وسائل الإعلام المحلية.
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