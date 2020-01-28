شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على عمل شهادة إدخارية لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على اقتراح برغبة بشأن، دراسة عمل شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات بمدة زمنية 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، الذى تقدم به، وذلك فى حضور المسئولين التنفيذيين، مؤكدا أن المقترح يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار لهذه الشريحة العريضة من المجتمع، وفقا لاشتراطات صارمة الهدف منها توفير مزيد من الضمانات لكبار السن وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.

وأوضح "البطيخى"، أن المقترح يستهدف توفير الحد الأدنى من القدرة على مواجهة الأعباء الشهرية لأصحاب المعاشات، على ألا تقل نسبة الفائدة عن 12 أو 13% كحد أدنى، وسيتم خلال الفترة المقبلة بحث على امكانية تنفيذ المقترح على أرض الواقع، وكيفية وضع اشتراطات تضمن قصر الاستفادة على كبار السن وأصحاب المعاشات فقط لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت وجود آلية للتنفيذ.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة تعد ترجمة حقيقية الاهتمام بكبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وبعد دخول المقترح حيز التنفيذ سيكون بمثابة دفعة قوية لأصحاب المعاشات، وخطوة نحو مزيد من الأمان لهم، وتخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتحقق لهم مزيد من الاستقرار فى فترة مهمة فى حياتهم.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. كما لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.