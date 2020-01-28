بالأسماء- 29 طالبًا وطالبة يجتازون اختبارات قبول معهد للتمريض بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة والطالبات الناجحين في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، الخاصة للقبول بالمعهد الفني للتمريض، نظام الخمس سنوات.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى بإعادة الاختبارات الخاصة للقبول بالمعهد في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن 29 طالبًا وطالبة هم من اجتازوا الاختبارات بنجاح، ومن المقرر قبول التظلمات على مدار أسبوع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى الاثنين الموافق 3 فبراير المقبل.​