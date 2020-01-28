سائق يتهم زوجته بتعذيب ابنته كيًا بالنار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

اتهم سائق زوجته بتعذيب ابنته البالغة 6 سنوات، كيًا بالنار في أماكن متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، بعدما أخبرته أن والدها تتحدث مع شخص آخر في الهاتف المحمول، بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ من "ح. أ" سائق ويقيم بندر طما دائرة المركز يتهم فيه زوجته "ج. ا" ربة منزل بتعذيب ابنته الطفلة "ب" 6 سنوات عن طريق كيها بالنار في وجهها، وأنحاء متفرقة من الجسم، بعدما أخبرته أنها تتحدث مع شخص غريب في الهاتف المحمول بعد خروجه للعمل سائقًا على توك توك ملكه.

وقالت الطفلة في محضر الشرطة، إن أمها أيقظتها من النوم مبكرًا بعد خروج أبيها للعمل وأحضرت سكين وسخنتها على البوتاجاز وكوتها في وجهها ويديها وقدميها وأنحاء أخرى من الجسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 1335 إداري مركز طما لسنة 2020، وتولت النيابة العامة التحقيقات.