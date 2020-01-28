سيدة تركية تلتقي الشاب السوري الذي أنقذها من تحت الأنقاض بعد الزلزال

التقت السيدة التركية بالشاب السوري الذي أنقذ حياتها عندما واجهت الموت تحت أنقاض منزلها جراء الزلزال الذي ضرب شمال تركيا.

وبعد ساعات من نشر المقطع المصور الذي تحدثت فيه السيدة التركية عن شجاعة الشاب السوري الذي جاهد لإنقاذ حياتها من تحت الأنقاض، التقى الشاب بالسيدة التي احتضنته باكية، في مشهد مؤثر في الوقت الذي تواجد فيه بالمنزل العديد من أقارب السيدة.

وكانت المواطنة التركية قد أشادت بشجاعة الشاب السوري الذي هرع لإنقاذها من تحت أنقاض منزلها.

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وقالت السيدة في المقطع المصور "في حين سقط على قدم زوجي باب خشبي، بقيت أنا محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال".

واختتمت قائلة "لن أنسى ذلك الشاب ما دمت على قيد الحياة، وسأبحث عنه أينما كان بعد خروجي من المستشفى".

وعقب انتشار المقطع المصور بالمنصات الاجتماعية، تصدر هاشتاغ #Suriyeli_Mahmut (محمود_السوري)، قائمة الترند على "تويتر" في تركيا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".