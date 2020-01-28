تعرف على الفترة اللازمة للشفاء من فيروس كورونا

أعلنت الأجهزة الصينية المختصة أن المصابين بالالتهاب الرئوي جراء فيروس كورونا الجديد يحتاجون إلى نحو أسبوعين للشفاء.
وقال العضو في لجنة الخبراء الحكومية في شؤون الصحة، لي سينفان: "إن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة يتعافون في غضون أسبوع تقريبا، والمرضى الذين تعد حالتهم خطرة يتطلب علاجهم أسبوعين أوأكثر، ولذلك لدينا ثقة في أنه مع مرور الوقت سيزداد عدد المرضى الذين سيغادرون المستشفى".
وأكد أنه قبل السماح للمرضى بمغادرة المستشفى، يتعين عليهم الخضوع لفحوص للتأكد من غياب أعراض المرض، ومن أن درجة الحرار أصبحت طبيعية، وكذلك إجراء تحليلين للتأكدمن غياب الحمض النووي الفيروسي.
ولا يزال فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، يثير قلقا في كل دول العالم، خاصة وأن حصيلة ضحاياه في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عدد القتلى 106 أشخاص، وتجاوز عدد المصابين 4 آلاف مصاب في الصين.
وأعلن في عدد من الدول، بينها اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وكندا، والفيتنام، وفرنسا، وألمانيا، وفرنسا، تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد.
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