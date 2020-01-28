الصين توصي رعاياها بإرجاء السفر إلى الخارج لإحتواء كورونا

أوصت الصين التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.
وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، مذكرة بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء".
مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".
وكانت بكين علقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.
وأسفر وباء الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا المستجد الذي بدأ فيديسمبر في ووهان بوسط الصين عن وفاة 106 أشخاص على الأقل في هذا البلد الذي سجلت فيه 4500 إصابة مؤكدة على الأقل.
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