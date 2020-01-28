ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ألمانيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الذي يتفشى في الصين.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا في ساعة متأخرة أمس الإثنين، إنها تأكدت من إصابة رجل في بلدة شتارنبرج، التي تبعد 30 كيلومتراً جنوب غربي ميونيخ، بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني أن المريض "في حالة جيدة" وجرى عزله ويخضع للملاحظة الطبية، ولم تكشف أي تفاصيل عن سن المريض أو جنسيته.

وقالت "جرى إبلاغ من كانوا على اتصال (مع المريض) بالأعراض المحتملة والتدابير الصحية وطرق انتقال العدوى".

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وقتل الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي أكثر من 100 شخص إلى الآن، وأصاب أكثر من أربعة آلاف شخص آخرين كما تسبب في تقطع السبل بعشرات الملايين أثناء عطلة رأس السنة القمرية في الصين وأحدث هزة في الأسواق العالمية.