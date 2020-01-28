كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتخذ قرارًا بتمديد عطلة المدارس والجامعات لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الصينية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ التي فرضتها على المؤسسات التعليمية المختلفة في البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا" في العديد من المدن والمقاطعات الصينية.

وكانت وزارة التعليم الصينية أصدرت اليوم الثلاثاء، تعميما على المؤسسات الدراسية تضمّن أن "موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل ​المدارس​ والمعاهد والجامعات​ ومؤسسات ​التعليم العالي​ في البلاد سيحدد لاحقا، أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح ​دور الحضانة​ والمدارس والمؤسسات الثانوية فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة بالاتّفاق مع ​الحكومة​ المركزية".

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وطالبت وزارة التعليم الصينية، في تعميمها التلامذة بعدم الخروج وعدم التجمّع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".

وقالت السلطات الصينية، في بيان لها، إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفعت إلى 106 أشخاص، وتم تسجيل 1300 حالة جديدة. وأشارت إلى أنه في 27 يناير، وصل عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس إلى 2714، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.