شقيقة شباعتو تنوب  عن وزارة الصحة للرد على المحرشي

اختارت المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة، فاطمة شباعتو، شقيقة البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة-تافيلالت، سعيد شباعتو، أن تنوب عن رئيسها بوزارة الصحة، خالد آيت الطالب، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للرد كما قالت على الاتهامات التي كالها لها القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والمستشار البرلماني بمجلس المستشارين العربي المحرشي، خلال تدخل فريقه بجلسة الثلاثاء الماضي، بالجلسة العمومية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، حين كشف المحرشي في حضرة رئيس الحكومة ووزيره في الصحة، أن التعيينات في المناصب السامية والتي تمر عبر المجلس الحكومي، يشوبها الكثير من الفساد والزبونية والخروقات، وذكر مثالاً على ذلك مناصب مندوبيات الصحة في كل من ميدلت والراشيدية والرحامنة.

وقالت فاطمة شباعتو، في بيان توضيحي، عممته باسمها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، إن حصولها على منصب المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم ميدلت، خلال ولاية الوزير السابق أنس الدكالي، جاء طبقا للقانون وللمعايير والمساطر التي تفرضها وزارة الصحة لمناصب المسؤولية، بحسب تعبير المندوبة، مضيفة أن وزارة الصحة، وعقب شغور منصب مندوب إقليم ميدلت، صيف 2017، فتحت الوزارة مباراة وطنية لانتقاء مندوب جديد، حيث أسفرت نتائج المباراة في يناير 2018، والتي تنافس فيها ثلاثة مرشحون، عن اختيار فاطمة اشباعتو، وحصلت على التعيين بقرار وزاري، وفقا للضوابط القانونية، تقول اشباعتو في ردها على الخروج المثير العربي المحرشي بمجلس المستشارين، حيث اعتبرت فاطمة اشباعتو كلامه عنها بـ”غير الدقيق” و”المغالط”، للحقيقة بحسب تعبير مندوبة الصحة بميدلت.

هذا وتجنبت شقيقة شباعتو الرد على انتصار العربي المحرشي، للطبيب الاتحادي عبد القادر الصهلي، زميلها بمندوبية الصحة بميدلت، ومنافسها السابق على هذا المنصب، والذي سبق له الطعن، كما قال المحرشي، في اختيار فاطمة شباعتو في يناير 2018، مندوبة للصحة وحصل على حكم قطعي صدر منتصف شهر مارس 2019 عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قضى بإلغاء القرار الإداري لوزير الصحة السابق أناس الدكالي، بخصوص تعيين فاطمة شباعتو مندوبة للوزارة بإقليم ميدلت، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به زميلها عبد القادر الصهلي، متهما وزارة الصحة بخرقها لقانون المباريات والمراسيم المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية.

من جهته، لم يرد بعد وزير الصحة الحالي، خالد آيت الطالب، على الاتهامات التي وجهها العربي المحرشي له، خلال حضوره الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين لجلسة أجوبة رئيس الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، حيث ما يزال الطبيب الاتحادي والمندوب السابق لوزارة الصحة بالنيابة، عبد القادر الصهلي، قبل تعيين فاطمة شباعتو مكانه بقرار وزاري، (ما يزال) يحتفظ بقرار إدارية الرباط بخصوص إلغاء تعيين شباعتو مندوبة لوزارة الصحة، فيما كشف مصدر قريب من المندوبة شباعتو لـ”أخبار اليوم”، أن القرار الإداري لم يحصل بعد على قوة الشيء المقضي به، وذلك بسبب طعن الوزارة على عهد أناس الدكالي، في قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في انتظار عرض الملف مجددا على محكمة النقض، فيما تواصل شقيقة شباعتو أداء مهمتها على رأس المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم ميدلت، تُورد مصادر “أخبار اليوم”، وهو ما أغضب فريق “البام” بمجلس المستشارين، ودفع عضوه العربي المحرشي إلى إثارة موضوع شقيقة شباعتو، في مقابل دفاعه عن منافسها الطبيب الاتحادي، عبد القادر الصهلي، والذي لم يتمكن بعد من العودة لمنصبه مندوبا للصحة بميدلت، بعدما حصل على حكم قضائي، كما جاء في كلام المحرشي.