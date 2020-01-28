اعتقالات بالضفة وهدم منشأة تجارية بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأتت حملة المداهمات والاعتقالات بعد أن أعلن جيش الاحتلال، مساء الإثنين، عن استنفار قواته في الضفة الغربية، عشية إعلان الرئيس الأميركية، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ونصبت قوات الاحتلال، خياما ووضعت كتلا إسمنتية وسواتر ترابية عند مدخل البيرة الشمالي. ويأتي ذلك، تحسبا لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في الأيام القادمة.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة تقوع.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، موسى محمد أبو مفرح، ومحمود ذيب العمور، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشابة آية أبو ناب من داخل مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى.

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال قسام سلمان سياجات، وجودت حسان دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما في المدينة.

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كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عنان أحمد دراغمة، الكائن في منطقة "الثغرة" وعاثت فيه خرابا.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، محلا تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

ووفقا لشهود عيان، فإن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال هدمت محل "الشبر للأدوات الصحية والبلاط" في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات ليلية في بلدة حزما، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الاعيرة المطاطية وقنابل الغاز على الشبان والمنازل القريبة، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

وأغلق جيش الاحتلال البوابة الحديدية على طريق مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة وسط انتشار مكثف للجيش في محيط البوابة.