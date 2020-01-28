وباء كورونا: الوفيات ترتفع إلى 106 والصين تمدد عطلة المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا المستجدّ إلى 106 وفيّات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وقالت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجدّ 2019"، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديداً لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصاً آخر ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.
ويأتي ذلك، فيما أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب رجل يقيم في إقليم بافاريا، ووضع في العزل الصحي.
وقال متحدّث باسم وزارة الصحة في إقليم بافاريا إن "رجلاً من منطقة ستارنبرغ أصيب بفيروس كورونا المستجد، ووضع تحت المراقبة الطبية وفي العزل الصحي".
إلى ذلك، أرجأت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إلى أجل غير مسمّى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية إن موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدد لاحقا، علما بأن التلامذة والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حاليا في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.
وجاء في البيان "يجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة تأجيل موعد بدء فصل الربيع".
أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية "فسيتم تحديده من قبل السلطات التعليمية المحلية، بالاتفاق مع الحكومة المركزية، ما يعني تحديد كل حالة على حدة، بحسب التعميم.
وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس "بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".
وكانت الصين أعلنت، أمس الإثنين، أن عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 الجاري وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه تمّ تمديدها لغاية 2 شباط/فبراير، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
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