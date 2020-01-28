القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويبقى الجو مستقرا تماما نهارا وباردا ليلا، وتغطي السماء سحب مرتفعة مع طقس بارد نسبيا ويسود طقس بارد في كافة المناطق في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.
وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويسود طقس بارد في معظم المناطق، وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في الأجزاء الشمالية والساحلية. الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، ويبقى الجو ما بين غائم جزئيا إلى غائم نهارا وبارد نسبيا إلى بارد بوجه عام، ويسود طقس بارد إلى بارد جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتتأثر البلاد تدريجيا بأحوال جوية ماطرة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات قوية وعاصفة أحيانا.
ويم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل ملحوظ في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جدا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.