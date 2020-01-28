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تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يناير 2020

توقع خبراء هيئة الأرصاد  أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

 

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وأضافت الهيئة أنّ الشبورة المائية تتكون صباحًا على معظم الأنحاء وتكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية

 

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