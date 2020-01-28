حالة الطقس في الإمارات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 28 يناير 2020

يتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء مستقرا في عموم مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة، تكون ملامسة لقمم الجبال الشرقية حيث تعمل على تدني الرؤية الافقية في المرتفعات العالية.



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وبحسب مركز الأرصاد، تكون درجات الحرارة اقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام حيث تبلغ الحرارة العظمى في العاصمة ابو ظبي 19 درجة مئوية مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية على سواحل الخليج العربي.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لتصل في العاصمة ابو ظبي الى 16 درجة مئوية حيث تكون الاجواء باردة نسبيا في عموم المناطق ، لكن باردة الى شديدة البرودة في القمم الجبلية العالية كجبل جيس.