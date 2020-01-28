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حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يناير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة خلال فترة المساء والليل على  الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من  تبوك وحائل.

 

وذكرت في تقريرها اليوم الثلاثاء، 28/كانون الثاني/2020،  أن الرياح تكون نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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