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مصر.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يناير 2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

 

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر..

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 09 19

 

شبين الكوم 09 18

 

طنطا 10 17

 

دمنهور 10 17

 

الإسكندرية 11 18

 

بلطيم 11 18

 

مطروح 10 17

 

السلوم 07 17

 

سيوة 05 18

 

بورسعيد 12 18

 

دمياط 11 17

 

الزقازيق 09 19

 

الاسماعيلية 10 20

 

السويس 11 19

 

العريش 09 18

 

رفح 08 17

 

رأس سدر 10 18

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نخل 01 18

 

نويبع 13 21

 

طابا 08 19

 

كاترين 00 13

 

الطور 10 21

 

شرم الشيخ 13 23

 

الغردقة 11 23

 

مرسى علم 12 22

 

الفيوم 08 21

 

بنى سويف 07 21

 

المنيا 05 21

 

أسيوط 05 20

 

سوهاج 06 21

 

قنا 07 23

 

الأقصر 08 24

 

أسوان 08 24

 

أبوسمبل 10 23

 

الوادى الجديد 06 23

 

شلاتين 15 24

 

ابو رماد 16 23

 

حلايب 16 22

 

رأس حدربة 17 22

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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