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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "كورونا الجديد".. الصين تدعو إلى تأجيل السفر خارج البلاد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
دعت الصين، الثلاثاء، المواطنين إلى تأجيل السفر خارج البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.
يأتي ذلك بعد إعلان السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 106 أشخاص.
وكان الفيروس، ومنشؤه مدينة ووهان بوسط الصين، قد تسبب في وفاة 80 شخصا بالصين.
وقالت السلطات إنه تم تسجيل نحو 1300 حالة إصابة جديدة بالفيروس الفتاك.
كما أعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار الفيروس.
وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.
وقالت الوزارة إن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا/نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ.
كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.
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