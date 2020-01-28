صحيفة : أردوغان عاد من الجزائر بخيبة أمل

الثلاثاء 28 يناير 2020

قالت صحيفة "أحوال" التركية إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للجزائر، فشلت في الحصول على دعم جزائري للتدخل في ليبيا.



وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يرفض بشدة أي تدخل خارجي في ليبيا، وأكد ضرورة احترام سيادة الدول.

وانتقد تبون، الأحد، التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية، وقيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال إرهابيين ومرتزقة أجانب من سوريا إلى ليبيا.

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وقال خلال كلمته بمؤتمر برلين بشأن ليبيا، إن التدخل التركي ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة هذا البلد الذي تربطه بالجزائر حدود تقارب الألف كيلومتر، داعياً إلى وضع خارطة طريق "لتفادي الانزلاق نحو المجهول".

ونقلت الصحيفة عن الباحث المتخصص في الشأن التركي مايكل ماكنزي، قوله: "إن أردوغان ذهب الجزائر بخيبة أمل، وزيارته لم تكن سهلة، حيث يعارض الرئيس تبون بقوة أي تواجد لقوات تركية في ليبيا".

وأكد "ماكنزي" أن أردوغان واجه صعوبة بالغة في مهمته، حيث تعاني الجزائر من تبعات الصراع في ليبيا، وتشير تقارير إعلامية أن تأمين الحدود الجزائرية-الليبية أرهقت الخزانة الجزائرية وبلغت تكلفة تأمينها نحو 500 مليون دولار في العام.

وأعلنت الجزائر زيادة تدابير تأمين حدودها الطويلة مع ليبيا، عقب التدخل التركي في ليبيا.