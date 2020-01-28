شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تحبط 70% من الهجمات الإرهابية على منشآت نفطية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في نيجيريا اليوم، أنها تمكنت خلال العام الماضي من إحباط أكثر من 70% من محاولات تخريب المنشآت النفطية في منطقة "دلتا نهر النيجر" التي يتم من خلالها تصدير النفط إلى الأسواق العالمية. وأكد قائد القوة العسكرية النيجيرية لحماية المنشآت النفطية الأدميرال اكينجيدى اكينرينادى، أن هنالك "تراجعا كبيرا" في عدد حالات استهداف وتخريب أنابيب النفط وسرقة الخام منها التي سجلت خلال عام 2019.

يذكر أن مجموعات مسلحة على رأسها جماعة "بوكو حرام"، تقوم باستهداف صادرات نيجيريا من النفط سواء عبر تفجير الأنابيب النفطية،أو عبر سرقتها بعد أن يتم إتلافها.