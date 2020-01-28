شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أول إصابة بـ «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ألمانيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المميت الذي يتفشى في الصين.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا في ساعة متأخرة أمس الاثنين إنها تأكدت من إصابة رجل في بلدة شتارنبرج، التي تبعد 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ، بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المريض "في حالة جيدة" وجرى عزله ويخضع للملاحظة الطبية. ولم تكشف أي تفاصيل عن سن المريض أو جنسيته.

وقالت "جرى إبلاغ من كانوا على اتصال (مع المريض) بالأعراض المحتملة والتدابير الصحية وطرق انتقال العدوى".