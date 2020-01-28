الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة تبدأ الثلاثاء في واشنطن

تبدأ في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، اجتماعات الجولة الأخيرة على مستوى وزراء الخارجية لمفاوضات سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي وممثلين عن البنك الدولي.

ويشارك في الاجتماعات التي تستضيفها وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة للتباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشهدت العاصمة واشنطن أوائل هذا الشهر اجتماعات مماثلة وتوصلت إلى اتفاق مبدئي، للملء خلال موسم الأمطار من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، واستمرارها إلى سبتمبر/أيلول يخضع لشروط، تضمن حصول الدول المشاركة على حصة كافية من مياه النهر.





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وكان الاجتماع خرج ببيان يؤكد أن الوزراء اتفقوا على بند يفيد بتنفيذ تعبئة الخزان على مراحل وبطريقة تعاونية تأخذ في الاعتبار ظروف الأمطار للنيل الأزرق والأثر المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر، ومسؤولية مشتركة للدول الثلاث في إدارة أزمات الجفاف المحتملة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت إلى أن الوزراء الثلاثة يدركون الفوائد الإقليمية المهمة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي والتعاون والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي التي يمكن أن تنجم عن تشغيل سد النهضة.

ولم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.

ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتشدد وزارة الري المصرية على ضرورة مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.