شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة خلال فترة المساء والليل على الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من تبوك وحائل.



وذكرت في تقريرها اليوم الثلاثاء، 28/كانون الثاني/2020، أن الرياح تكون نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة

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