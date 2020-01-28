ترامب يعلن تفاصيل صفقة القرن اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) اليوم الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).



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أكد مسؤولون فلسطينيون رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولات عدة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة خطة السلام المرتقبة التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" .

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المسؤولون، إن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه أنه ”لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين والرئيس متمسك بحل على أسس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.