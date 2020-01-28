مصر.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.



وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

شبين الكوم 09 18

طنطا 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 07 17

سيوة 05 18

بورسعيد 12 18

دمياط 11 17

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 08 17

Advertisements

رأس سدر 10 18

نخل 01 18

نويبع 13 21

طابا 08 19

كاترين 00 13

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 08 21

بنى سويف 07 21

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 23

الأقصر 08 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 06 23

شلاتين 15 24

ابو رماد 16 23

حلايب 16 22

رأس حدربة 17 22