"تليجراف" تكشف استمرار تورط مليشيات إيران في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت تسجيلات لاسلكية حصلت عليها صحيفة "تليجراف" البريطانية استمرار تورط جنود إيرانيين ومرتزقة أفغان في الحرب داخل سوريا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المرتزقة الأفغان ينضون تحت مظلة مليشيا فاطميين تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال قائد هذه الفرقة في مقابلة معه، الأسبوع الماضي، قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس السابق، أصدر تعليمات بشأن استراتيجية المليشيا للسنوات الخمس المقبلة قبل مقتله، وأن رحيله لن يسبب أي "اضطرابات".

ونقل مركز ماكرو للإعلام - وهو مجموعة ناشطة تراقب الحرب السورية- بنقل التسجيلات إلى "تليجراف" من وحدات رصد على الأرض، تمكنت من اعتراض البث اللاسلكي للمليشيات.

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وذكرت الصحيفة أن الجزء الأكبر من هذه التسجيلات أجري بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، بعد اكتشاف تردد اللاسلكي الإيراني، لكن بعضها يعود إلى أواخر الأسبوع الماضي.

وبحسب تقديرات عسكرية ميدانية، يوجد قرابة 800 مقاتل إيراني وأفغاني في سوريا.

واكتسبت قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكتائب الفاطميين التابعة له، سمعة سيئة خلال مشاركتها في المعارك السابقة، للسيطرة على دمشق وحلب ودير الزور شرق سوريا.

وقالت دارين خليفة، المحللة البارزة المتخصصة في الشأن السوري لدى مجموعة الأزمات الدولية: "عادة ما تكون هناك حاجة إلى الإيرانيين لخبرتهم في حرب العصابات".

وقالت إليزابيث تسوركوف، زميلة برنامج الشرق الأوسط بمعهد أبحاث السياسة الخارجية: "يمكنك أن تدرك من هذه التسجيلات سبب خوف الأفراد في إدلب. ما تحويه هذه التسجيلات لا يشكل تهديداً لحياتهم فقط، بل لدينهم أيضاً".

واعتبر مراقبون أن الإعلام الإيراني التابع للحرس الثوري، يسعى إلى تضخيم قدرات فيلق القدس بعد الهزة التي تعرض لها عقب مقتل قاسم سليماني، الذي كان مرتبطاً بوجوده من جراء ضربة أمريكية بالعراق 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.