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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد وقيس سعيد يبحثان سبل تسوية الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإثنين، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بقصر قرطاج، الذي نقل إليه دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول اللقاء سبل تسوية الأزمة الليبية سلمياً، كما تناول العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها؛ خاصة في مجال الاستثمار والتعاون الفني.
وتم التأكيد في هذا السياق، على أهمية الإسراع بعقد اللجنة المشتركة في دورتها السابعة، لتنشيط العلاقات الثنائية.
وتطرق اللقاء من جانب آخر، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الليبية؛ حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين، لإيجاد حل سلمي ينهي هذه الأزمة ويسهم في حقن دماء الشعب الليبي.
وبحث الجانبان أيضاً سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير؛ ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حل سياسي ليبي ليبي.
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